卡梅伦称英国留在欧盟更安全

路透伦敦5月9日（记者 Elizabeth Piper/Kylie MacLellan） - 英国首相卡梅伦周一以爱国等理由呼吁民众支持英国留在欧盟，他称英国需要欧盟协助应对“伊斯兰国”，对抗“近来好战的”俄罗斯。

在距英国就留在还是退出欧盟举行公投仅剩六周之际，留欧派和脱欧派之间的辩论日趋激烈。保守派的前伦敦市长鲍里斯·约翰逊指责卡梅伦制造恐慌。

卡梅伦从安全角度出发，呼吁民众在6月23日投票支持留在欧盟，他援引军事历史，援引二战时英国领导人丘吉尔的说法，来为其“英国从来没有从孤立主义中得到最大好处”的观点提供支持。

但他表示，欧盟已协助维持和平70年。这给脱欧派留下把柄。

“我认为，在他们做出此类警告前，大家应当非常认真得考虑。我认为，退出欧盟不会引发第三次世界大战在欧洲大陆爆发，”前伦敦市长约翰逊称。

卡梅伦对外交人士及支持者称：“我想表明的是，如果你们爱这个国家，如果你们希望这个国家在世界上保持强大，并确保我们人民的安全，那么我们的欧盟成员国身份，则是协助我们来做这些事情的工具之一。”

“我并不是说光是欧盟在过去的70年一直在维持欧洲的和平，当然不是，北约也发挥了绝对重要的作用……（但）曾经相互作战和杀戮的国家，如今找到携手合作的方法，这是相当的了不起。”

卡梅伦称，如果选民决定支持退出欧盟，那么英国会面临更大的威胁。

“我们看到，俄罗斯近来比较好战，我们的东面有‘伊斯兰国’的崛起，南面有难民危机，应对这些问题需要西方国家目标一致。”他说道。（完）