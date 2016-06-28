英国脱欧准备进行中 9月初或迎来新任首相

中国中央政府批准香港两名司长请辞 林郑月娥宣布参选特首（更新版）
路透香港1月16日 - 中国国务院周一批准林郑月娥辞去政务司司长以及曾俊华辞去财政司司长职务的申请，两职位分别由张建宗及陈茂波接任。
路透伦敦6月27日 - 英国执政的保守党周一称，可能在9月初迎来新的首相，此前卡梅伦已经开始为继任者做好启动英国脱欧的准备。
卡梅伦敦促各部长同心协力，一些与他关系最密切的顾问可能参与这场首相宝座的角逐。不过他也成立了由公务员组成的另一部门，帮助就英国脱欧及之后的发展选项提供意见。
“尽管脱欧不是我所推荐的，但我要率先赞扬我们作为一个国家难以置信的力量，”卡梅伦对国会说。
“随着我们执行这一决定，面对这一决定无疑会带来的挑战，我相信我们能够坚守英国人的愿景，希望受到国际社会的尊重、国内的宽容，并参与全球事务。”
被问及是否可能就欧盟成员国身份举行第二次公投时，卡梅伦说必须接受周四的公投结果。
保守党议员“1922委员会”主席Graham Brady表示，该委员会已经提议从下周启动选择下任领导人的程序，得出结果的时间不晚于9月2日。
这一提议几乎肯定会获得通过。
“保守党和整个国家普遍都确实想要确定性。我们希望做出决定，我们认为尽可能快地完成这个程序是个好事。”Brady对天空新闻台(Sky News)表示。
他称，在英国与欧盟谈好退出欧盟的条款之前，不应举行新的国会选举。(完)
(编译 王丽鑫/杜明霞；审校 戴素萍/张若琪)
路透香港1月16日 - 中国国务院周一批准林郑月娥辞去政务司司长以及曾俊华辞去财政司司长职务的申请，两职位分别由张建宗及陈茂波接任。
路透瑞士达沃斯1月16日 - 英国首相特雷莎·梅的发言人周一称，媒体有关首相将在本周演讲中宣布“硬退欧”计划的报导纯属“臆测”。
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。