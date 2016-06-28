英国脱欧准备进行中 9月初或迎来新任首相

路透伦敦6月27日 - 英国执政的保守党周一称，可能在9月初迎来新的首相，此前卡梅伦已经开始为继任者做好启动英国脱欧的准备。

卡梅伦敦促各部长同心协力，一些与他关系最密切的顾问可能参与这场首相宝座的角逐。不过他也成立了由公务员组成的另一部门，帮助就英国脱欧及之后的发展选项提供意见。

“尽管脱欧不是我所推荐的，但我要率先赞扬我们作为一个国家难以置信的力量，”卡梅伦对国会说。

“随着我们执行这一决定，面对这一决定无疑会带来的挑战，我相信我们能够坚守英国人的愿景，希望受到国际社会的尊重、国内的宽容，并参与全球事务。”

被问及是否可能就欧盟成员国身份举行第二次公投时，卡梅伦说必须接受周四的公投结果。

保守党议员“1922委员会”主席Graham Brady表示，该委员会已经提议从下周启动选择下任领导人的程序，得出结果的时间不晚于9月2日。

这一提议几乎肯定会获得通过。

“保守党和整个国家普遍都确实想要确定性。我们希望做出决定，我们认为尽可能快地完成这个程序是个好事。”Brady对天空新闻台(Sky News)表示。

他称，在英国与欧盟谈好退出欧盟的条款之前，不应举行新的国会选举。(完)