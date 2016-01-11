卡梅伦称若英国选民公投脱欧 政府将“尽一切努力让公投决定生效”

英国政经：若无法与欧盟达成协议，将另寻他法保持竞争力--财政大臣
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦1月10日 - 英国首相卡梅伦周日称，如果英国选民在2017年底前举行的公投中作出脱离欧盟决定，英国政府必须让该决定生效。
卡梅伦称，如果他能够实现他计划中的英国与欧盟关系改革目标，则他不认为脱离欧盟是正确的选择。
“英国公众将作出决定。无论决定如何，我们都将必须遵从，”他对英国广播公司（BBC）的《安德鲁·马尔秀》节目表示。“如果（退出）是答案，那我们将尽一切努力让公投决定生效。”(完)
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
“我们在等待下一个推动因素，可能来自OPEC、非OPEC、美国页岩油厂商、活跃钻机数量，当然还有库存...不过市场似乎仍处在区间走势。”
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。