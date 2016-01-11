卡梅伦称若英国选民公投脱欧 政府将“尽一切努力让公投决定生效”

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦1月10日 - 英国首相卡梅伦周日称，如果英国选民在2017年底前举行的公投中作出脱离欧盟决定，英国政府必须让该决定生效。

卡梅伦称，如果他能够实现他计划中的英国与欧盟关系改革目标，则他不认为脱离欧盟是正确的选择。

“英国公众将作出决定。无论决定如何，我们都将必须遵从，”他对英国广播公司（BBC）的《安德鲁·马尔秀》节目表示。“如果（退出）是答案，那我们将尽一切努力让公投决定生效。”(完)