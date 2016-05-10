卡梅伦称英国留在欧盟更安全

投行观点：超微半导体目标价从7美元上调至9--巴克莱
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦5月9日（记者 Elizabeth Piper/Kylie MacLellan） - 英国首相卡梅伦周一以爱国等理由呼吁民众支持英国留在欧盟，他称英国需要欧盟协助应对“伊斯兰国”，对抗“近来好战的”俄罗斯。
在距英国就留在还是退出欧盟举行公投仅剩六周之际，留欧派和脱欧派之间的辩论日趋激烈。保守派的前伦敦市长鲍里斯·约翰逊指责卡梅伦制造恐慌。
卡梅伦从安全角度出发，呼吁民众在6月23日投票支持留在欧盟，他援引军事历史，援引二战时英国领导人丘吉尔的说法，来为其“英国从来没有从孤立主义中得到最大好处”的观点提供支持。
但他表示，欧盟已协助维持和平70年。这给脱欧派留下把柄。
“我认为，在他们做出此类警告前，大家应当非常认真得考虑。我认为，退出欧盟不会引发第三次世界大战在欧洲大陆爆发，”前伦敦市长约翰逊称。
卡梅伦对外交人士及支持者称：“我想表明的是，如果你们爱这个国家，如果你们希望这个国家在世界上保持强大，并确保我们人民的安全，那么我们的欧盟成员国身份，则是协助我们来做这些事情的工具之一。”
“我并不是说光是欧盟在过去的70年一直在维持欧洲的和平，当然不是，北约也发挥了绝对重要的作用……（但）曾经相互作战和杀戮的国家，如今找到携手合作的方法，这是相当的了不起。”
卡梅伦称，如果选民决定支持退出欧盟，那么英国会面临更大的威胁。
“我们看到，俄罗斯近来比较好战，我们的东面有‘伊斯兰国’的崛起，南面有难民危机，应对这些问题需要西方国家目标一致。”他说道。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
路透柏林1月18日 - 德国财政部发言人周三称，政府仍预期国际货币基金组织(IMF)将参与希腊救助计划。 德国画报稍早曾报导称，德国财长正准备在IMF不参与的情况下对希腊继续提供援助。 “对我们来讲，(IMF)参与进来是事先承诺的，也是必不可少的，”这位发言人说。(完) (编译 艾茂林; 审校 李春喜)
* 短率下滑，大银行态度松动调降利率 * 银行跨年拆款破0.40%，至0.38-0.39% * 短票利率持稳，有银行今起暂停买票 * 债券RP市场利率，短天下降长天上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月18日 - 台湾银行间短率周三下滑。资金调度人员表示，今天市场资金仍是相当宽松，已有部 分大型银行下调利率，对银行跨农历年拆款利率自0.38-0.40%往下调为0.38-0.39%，对票券商亦自0.42%调降 为0.40-0.41%。 他们指出，目前市场资金需求依旧不振，即使拉低利率效果亦有限，但周五起八家大型金融机构即开始提 供民众春节换新钞服务，为支应农历年关所需资金，部分银行今日起停止供应拆款资金，预估接下来数日资金 可能不会像这几天浮滥。 〞今天没有什么生意，大家都没什么需求，我们有把利率有稍微往下调。〞一大型银行资调人员说。 另一大型银行资调人员则称，今天利率维持大致不变，整体资金情况变化不大，拆款市场亦显得〞很安静 〞。 票券商资调