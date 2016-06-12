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债券 | 2016年 6月 12日 星期日 14:47 BJT

英国政经：首相警告脱欧后或需削减养老金等福利

路透伦敦6月11日 - 英国首相卡梅伦对一份周日报纸称，如果英国投票离开欧盟，养老金和英国国民保健制度(NHS)可能会被削减，希望赢得公众中一些最倾向于脱欧人士的支持。

民调显示英国人对两个阵营的支持率势均力敌。

Observer报导，距公投还有不到两周之际，卡梅伦警告称每年养老金增长、免费电视许可和公交车票都可能被削减，以弥补公共财政的缺口。

“可能不得不开始削减人们真的认为有价值的东西，无论是用在NHS还是养老金系统的钱，”报导援引卡梅伦称。

不过卡梅伦的保守党支持脱欧的前部长Iain Duncan Smith指责他，在“无根据的威胁，”说明其党内的分歧愈发严重。(完) (编译 王丽鑫；审校 李春喜)

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