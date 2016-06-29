英国保守党称将于9月9日宣布新党首人选

日韩领导人同意尽早举行峰会 就朝鲜问题进行合作
路透东京5月11日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅周四同意密切合作解决朝鲜弹道导弹及核问题，并尽早举行双边峰会。
路透伦敦6月28日 - 英国保守党周二称，任命首相卡梅伦继任者人选的日期将推迟至9月9日。
“（保守党）委员会及1922委员会均认为，应根据实际情况尽快进行党首选举。”保守党的电邮声明称。
“为确保成员充分参与，（保守）党委员会建议将宣布党首人选的日期定在2016年9月9日。”
该委员会周一时建议不晚于9月2日宣布党首任命。该委员会未透露推迟的原因。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透东京5月11日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅周四同意密切合作解决朝鲜弹道导弹及核问题，并尽早举行双边峰会。
路透华盛顿5月10日 - 美国国会一位消息人士周三表示，联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)在被总统特朗普解除职务的数日前，正在寻求让FBI扩大调查，以弄清特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。
震中位于维索科岛(Visokoi Island)东北61英里(98公里)处。维索科岛属于英国海外领地南桑威奇群岛(South Sandwich Islands)。USGS称，震源很浅，仅较海床低6.2英里(10公里)。