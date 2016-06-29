版本:
中国
时事要闻 | 2016年 6月 29日 星期三 12:57 BJT

英国保守党称将于9月9日宣布新党首人选

路透伦敦6月28日 - 英国保守党周二称，任命首相卡梅伦继任者人选的日期将推迟至9月9日。

“（保守党）委员会及1922委员会均认为，应根据实际情况尽快进行党首选举。”保守党的电邮声明称。

“为确保成员充分参与，（保守）党委员会建议将宣布党首人选的日期定在2016年9月9日。”

该委员会周一时建议不晚于9月2日宣布党首任命。该委员会未透露推迟的原因。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐