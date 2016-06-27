美国经济：英国退欧给业已放缓支出的美国企业平添更多阻力

福特汽车欧洲执行长吉姆法利(Jim Farley)曾警告，英国退欧可能影响“未来潜在投资”。

卡特彼勒也表示担心旗下英国基地的相关贸易规定改变，将影响其欧洲供应链。

全球最大的上市油企--艾克森(Exxon)称，“对于像我们这样业务遍布欧洲的企业来说，商品、人才和资本能在各国间无障碍地流动是非常重要的。”

英国公投决定退欧后，波音发表声明称，作为一个全球性企业，“我们常常要应对政治环境的变化，随着英国和欧洲形势不断发展，我们现在也将继续这么做。”

代表制药企业的贸易组织PhRMA发言人Mark Grayson称，目前还不清楚英国是否会成立自己的机构来审批药物，或者只是效仿欧盟规定。(完) (编译 汪红英/许娜；审校 张明钧/陈宗琦)