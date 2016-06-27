美国经济：英国退欧给业已放缓支出的美国企业平添更多阻力

标题新闻：巴西总统特梅尔称今年的工作重心是增加就业，下半年该国经济将走出长达两年的衰退
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福特汽车欧洲执行长吉姆法利(Jim Farley)曾警告，英国退欧可能影响“未来潜在投资”。
卡特彼勒也表示担心旗下英国基地的相关贸易规定改变，将影响其欧洲供应链。
全球最大的上市油企--艾克森(Exxon)称，“对于像我们这样业务遍布欧洲的企业来说，商品、人才和资本能在各国间无障碍地流动是非常重要的。”
英国公投决定退欧后，波音发表声明称，作为一个全球性企业，“我们常常要应对政治环境的变化，随着英国和欧洲形势不断发展，我们现在也将继续这么做。”
代表制药企业的贸易组织PhRMA发言人Mark Grayson称，目前还不清楚英国是否会成立自己的机构来审批药物，或者只是效仿欧盟规定。(完) (编译 汪红英/许娜；审校 张明钧/陈宗琦)
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路透伦敦1月16日 - 英国央行总裁卡尼周一称，今年他将密切关注英国消费者支出，看看面对通胀上升，自去年6月公投脱欧以来出现的旺盛消费需求是否会持续。
路透伦敦1月16日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡周一升至四年半高位，受巴西干旱天气忧虑提振；伦敦可可下滑，此前发布的第四季欧洲加工数据低于预期。