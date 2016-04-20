英国央行总裁回击针对其退欧风险言论的批评

路透伦敦4月19日 - 英国央行总裁卡尼有关退出欧盟会损伤英国经济的言论被批有政治目的；卡尼予以回击，称他保持沉默才是有政治目的。

卡尼周二在议会称，权衡英国在欧盟成员国地位的影响是央行的责任。

“评估并报告主要风险不意味着参与政治。压制与央行权责直接相关、而且影响我们政策行动的重要判断才是政治行为，”他称。

卡尼此前称6月23日投票决定是否退欧，是英国金融稳定面临的主要国内风险。

他还强调与欧盟贸易关系给英国带来的好处，招致支持退欧议员的批评。

英国前财政大臣劳森(Nigel Lawson)此前曾抨击卡尼“以政治方式”介入有关欧盟的这场争论。

与英国上议院议员进行年度会晤时，卡尼称自己基本同意英国财政部周一发布的一份报告。该报告称离开欧盟将给英国经济造成永久性破坏。

卡尼表示，与公投相关的风险包括给英国“异常高的”经常帐赤字、房地产市场、金融市场流动性带来压力，以及可能给欧盟其他成员国造成负面影响。

“这些风险中的一些元素可能正开始显现，”他称。

**进退两难**

卡尼指出，2016年头三个月外资流入商业房地产的势头停滞，回应了央行决策者上周发表的评论。

退欧公投后英国央行可能面临两难处境。公投结果可能会冲击英国经济，如此一来，英国央行可能会进一步调降目前已为纪录低位的利率，来缓解这种影响。

与此同时，若公投决定退出欧盟或会引发英镑贬值、通胀上升，从而可能给英国央行带来提高借款成本的压力。

卡尼周二承认，退欧公投后自己及同僚可能会被迫权衡经济增长前景更弱及通胀上升。

“最终，将为了实现通胀目标而制定货币政策，同时还要确保通胀预期保持锚定，”他表示。(完)