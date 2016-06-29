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债券 | 2016年 6月 30日 星期四 07:47 BJT

英国央行：总裁卡尼周四将发表讲话，简述对脱欧后经济反应的看法

路透伦敦6月29日 - 英国央行总裁卡尼周四将发表讲话，简述他对英国公投后经济反应的看法，这是他在英国脱欧公投后第二次干预。

英国央行称，卡尼将在1500GMT讲话，随后答记者问。(完) (编译 王丽鑫; 审校 李春喜)

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