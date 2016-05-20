英国艺术界名流签署联名信 呼吁留欧

路透伦敦5月20日 - 英国艺术界逾250位名人签署联名信，敦促英国人投票留在欧盟。签署人包括本尼迪克特·康伯巴奇（Benedict Cumberbatch）、凯拉·奈特莉（Keira Knightley）、切瓦特·埃加福特（Chiwetel Ejiofor）和海伦娜·博纳姆·卡特(Helena Bonham Carter)等。

签署人亦包括英国最知名的一些艺术家、音乐家和作家，这封联名信发表在英国《卫报》。信中警告称，如果英国人在6月23日的公投中投票脱欧，英国有变成“局外人”的危险。

“英国留欧不仅更强大，也更富有想象力与创造力……离开（欧盟）会使我们的全球创作成功遭受严重损害。”信中称。

劝说选民投票留欧的官方宣传团体“留欧更强大”（Stronger In）协调了该信的签署活动。

其他签署人包括歌手帕洛玛·菲丝（Paloma Faith）、设计师薇薇恩·韦斯特伍德（Vivienne Westwood）和作家约翰·勒·卡雷（John Le Carre）。

“留欧更强大”此举可能被视为试图将留欧辩论扩大至经济与移民之外的领域。

民调给出的去留欧支持率大相径庭，但周五的赌盘赔率显示，英国公投选择留欧的机率升至79%。（完）