综述：英国退欧公投结果令市场哗然 全球主要央行纷纷出手安抚市况

2016年6月24日，法兰克福证交所，屏幕上德国DAX股指旁电视屏幕上播放的英国脱欧新闻。 REUTERS/Ralph Orlowski

路透伦敦/苏黎世6月24日 - 在英国决定退出欧盟后，周五全球主要央行纷纷采取行动，有的试图通过提供流动性来减慢市场崩跌的速度，有的干预汇市，因为他们担心，市场的大幅震荡可能打击经济成长。

英国央行称随时准备提供超过2,500亿英镑外加“大量”外汇以缓和市场流动性遭挤压的情况，总裁卡尼表示，将在必要时考虑祭出更多措施。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)表示，准备透过同其他央行现有的互换额度来提供美元流动性，“并在必要时应对可能给美国经济造成负面影响的全球融资市场的压力。”

“美联储正密切关注全球金融市场发展，将同其他央行合作。”联储在声明中还指出。

欧洲央行表示，会提供额外流动性，并保护欧元区的金融稳定。中国央行则承诺将继续实行稳健的货币政策，综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，维护金融稳定。

公投结果令人震惊，压制英国经济成长前景，英镑兑美元急挫达10%，至31年低点。

脱欧的结果也令投资人质疑欧盟的未来，欧股一度暴跌约10%，之后收复部分失地。

各国央行对2007-09年金融危机仍记忆犹新，担心市场流动性可能很快枯竭，实体经济会失去获得资金和融资工具的能力。

“英国央行会根据市场调整和英国经济发展的需要，毫不犹豫地采取进一步措施。”卡尼表示，并警告，随着英国因应公投结果作出调整，预计经济会出现波动。

在公投前，英国经济已经在放缓，卡尼之前就警告，如果公投结果为脱欧，英国经济可能陷入衰退。

信贷评等机构惠誉表示，英国将面临成长和投资前景趋弱的局面，随着部分业务转至欧盟，可能动摇英国国际金融中心的地位。

**暂时回稳**

欧洲央行管委诺沃特尼表示，在最初的震惊后，市场已开始回稳，没有必要那么恐慌。

西班牙和意大利10年前公债收益率盘初急升约40个基点，中午时分已经收复了多数价格失地。

但前英国央行副总裁吉弗表示，不清楚英镑暴跌是否是一次性的调整，这为央行考虑降息或其他支撑经济的措施争取了一些时间。

吉弗称，“可能发生的是英镑跌势没有回稳，尽管有安抚的声音和央行流动性支撑，市场还是真的失去了信心，基金有大动作。”

“那样的话，央行不得不靠其他手段，比如动用储备买入英镑来支撑汇率，或其他新的量化宽松机制。”

七国集团(G7)官员举行电话会议并发布声明，强调了对英国经济和银行业的信心。

瑞士央行则公开干预汇市以打压避险瑞郎，并承诺在必要时会进一步行动，这对一家主要央行来说是不常见的。

瑞士央行在声明中称，“央行已经干预了汇市以稳定局面，且将继续在汇市积极活动。”

亚洲主要央行据称也入市干预。交易商透露，韩国央行沽出美元以限制韩元跌势，而印度央行可能也透过国有银行抛售美元，以避免卢比进一步大跌。

**分析师料欧洲央行将追加刺激措施**

分析师表示，英国决定退出欧盟可能迫使欧洲央行提供更多刺激措施，而此时，欧洲央行希望持续多年的异常宽松努力可以暂告一段了。

但预计欧洲央行不会仓促行动，可能至少要等到9月会议上新的经济预估发布后，且只会利用7月21日的会议来指引市场。欧洲央行不断强调对其当前的措施生效要有耐心。

“英国退欧将透过贸易、金融和信心渠道影响欧元区，”意大利裕信银行(UniCredit)分析师Erik Nielsen表示，“整体而言，我们计划将欧元区明年经济成长预估从目前的1.6%下调至0.5-1.0%。”

分析师预计，欧洲央行可能进一步下调已经为负值的存款利率，但因负利率有损银行盈利，并限制银行放贷的能力，欧洲央行利用这一措施的空间有限。

最简单的办法可能就是延长每月800亿欧元的购债计划至明年3月之后，但也有可能实施新的措施。

摩根大通预计，欧洲央行追加的宽松措施可能包括再下调存款利率10个基点，并进一步延长购债计划至2018年。(完)