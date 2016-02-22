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时事要闻 | 2016年 2月 22日 星期一 17:14 BJT

中国称支持欧洲一体化进程

路透北京2月22日 - 中国外交部周一称，中国一贯支持欧洲一体化进程，并愿意看到欧洲在世界上发挥更大作用。

外交官们表示，中国一直以来担忧英国脱欧，以及欧盟的弱化。中国将欧盟视为对美国的重要平衡力量。

被问及英国脱欧公投以及中国是否关切英国可能投票脱欧时，中国外交部发言人华春莹在例行记者会上表示，“我们注意到英国与欧盟已经达成相关协议，中方一贯支持欧洲一体化进程，我们愿意看到欧洲在世界上发挥更大作用”。

卡梅伦周六将英国是否留在欧盟的公投时间定在6月23日。（完）

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