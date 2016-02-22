中国称支持欧洲一体化进程

香港前财政司司长曾俊华宣布竞逐下届特首 冀望更美好香港
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透北京2月22日 - 中国外交部周一称，中国一贯支持欧洲一体化进程，并愿意看到欧洲在世界上发挥更大作用。
外交官们表示，中国一直以来担忧英国脱欧，以及欧盟的弱化。中国将欧盟视为对美国的重要平衡力量。
被问及英国脱欧公投以及中国是否关切英国可能投票脱欧时，中国外交部发言人华春莹在例行记者会上表示，“我们注意到英国与欧盟已经达成相关协议，中方一贯支持欧洲一体化进程，我们愿意看到欧洲在世界上发挥更大作用”。
卡梅伦周六将英国是否留在欧盟的公投时间定在6月23日。（完）
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。