英国首相发言人称有关“硬退欧”的媒体报导纯属臆测
路透瑞士达沃斯1月16日 - 英国首相特雷莎·梅的发言人周一称，媒体有关首相将在本周演讲中宣布“硬退欧”计划的报导纯属“臆测”。
路透北京5月26日 - 中国外交部长王毅周四称，英国必须自行决定是否留在欧盟，但中国希望看到一个强大的欧洲。
王毅在介绍20国集团（G20）杭州峰会中外媒体吹风会上称，中国从不干涉别的国家内政。
王毅称，“英国公投是英国老百姓自己决定的事情。我们当然会尊重英国人民作出的决定”。
王毅称，“我们愿意看到欧洲一体化进程进一步发展，我们也希望欧盟能够进一步加强政策协调，建设一个更加强大、稳定、为世界和平与发展做出贡献的欧盟”。
中国国家主席习近平去年10月访英时对英国首相卡梅伦表示，中国希望看到一个团结的欧盟。
（完）
路透瑞士达沃斯1月16日 - 英国首相特雷莎·梅的发言人周一称，媒体有关首相将在本周演讲中宣布“硬退欧”计划的报导纯属“臆测”。
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透首尔1月16日 - 韩国特别检察官办公室周一称，三星集团领导人李在镕曾向韩国总统朴槿惠密友崔顺实总计行贿430亿韩元(3,642万美元)。