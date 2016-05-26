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时事要闻 | 2016年 5月 26日 星期四 18:20 BJT

中国称去留欧是英国人民自己的选择 但希望看到强大的欧洲

路透北京5月26日 - 中国外交部长王毅周四称，英国必须自行决定是否留在欧盟，但中国希望看到一个强大的欧洲。

王毅在介绍20国集团（G20）杭州峰会中外媒体吹风会上称，中国从不干涉别的国家内政。

王毅称，“英国公投是英国老百姓自己决定的事情。我们当然会尊重英国人民作出的决定”。

王毅称，“我们愿意看到欧洲一体化进程进一步发展，我们也希望欧盟能够进一步加强政策协调，建设一个更加强大、稳定、为世界和平与发展做出贡献的欧盟”。

中国国家主席习近平去年10月访英时对英国首相卡梅伦表示，中国希望看到一个团结的欧盟。

（完）

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