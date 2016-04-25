(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦/华盛顿4月23日 - 美国民主党总统参选人希拉里的竞选团队成员周六称，希拉里希望英国留在欧盟。此前美国总统奥巴马呼吁英国留欧。

“希拉里·克林顿认为，跨大西洋合作至关重要，而且当欧洲团结一致时，这种合作最为强大。她一直重视一个留在强大欧盟的强大英国，并且重视英国在欧盟的强大声音。”希拉里的高级政策顾问杰克·沙利文（Jake Sullivan）在提供给路透的声明中表示。

希拉里曾在奥巴马首届任期内担任过四年国务卿，她将其外交政策资历作为角逐2016年总统大选的核心竞争力。

英国观察家报率先报导了希拉里对英国去留欧的立场。

奥巴马访英期间直率地呼吁英国人应留在欧盟，以保留其全球影响力。奥巴马警告称，若英国退欧，其与美国达成贸易协议一事将会“排到队伍后面”。

奥巴马此言激怒了对欧盟持批评意见的人士，也是冷战以来美国对西欧民主国家事务最强烈的干预之一。（完）