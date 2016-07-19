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债券 | 2016年 7月 19日 星期二 21:45 BJT

标题新闻：欧盟执委会料继公投退欧后，今年英国成长或放缓至1.3-1.36%，明年最坏情景萎缩0.3%

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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