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债券 | 2016年 7月 19日 星期二 22:07 BJT

标题新闻：欧盟执委会料受英国退欧影响，今年欧元区成长小幅放缓至1.5-1.6%，明年为1.3-1.5%

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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