商界领袖《金融时报》发表联名信 呼吁英国留在欧盟

韩国法院周三将裁决是否逮捕三星电子副会长李在镕
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透伦敦5月19日 - 通用电气(GE.N)、思科(CSCO.O)、玛氏、易安信EMC.N、空客(AIR.PA)等15家跨国公司掌门人签署联名信，呼吁英国留在欧盟。
此外许多企业的代表周四与英国首相卡梅伦会面，讨论英国6月23日公投事宜。英国政府称，这些企业在英国的雇员总数超过17万人。
《金融时报》周四刊登的高管联名信中称：“我们认为英国在欧盟是双赢：统一市场使得我们能无缝接入一个5亿人的大市场，给了我们迅速加大投资的可能。”
签署这封联名信的包括通用电气执行长伊梅尔特（Jeff Immelt）、空客执行长恩德斯（Tom Enders）、彭博创始人暨执行长布隆伯格（Michael Bloomberg）、思科执行长罗卓克（Chuck Robbins）、日立(6501.T)社长中西宏明（Hiroaki Nakanishi）以及玛氏总裁里德（Grant Reid）等。
签署联名信的商界高管称，如果英国退出欧盟，可能会影响到大型跨国企业未来的投资决定。
卡梅伦发言人称，许多参与周四会议的企业表示当初将欧洲总部设在了英国，因为知道这样可自由进入欧盟统一市场。
他透露，与会人士也担心，若英国公投决定离开欧盟可能产生严重不确定性。
英国政府称，参与周四会议的包括西门子(SIEGn.DE)英国执行长梅尔（Juergen Maier）、IBM(IBM.N)英国和爱尔兰执行长斯托克斯（David Stokes）以及福特(F.N)执行副总裁法利（Jim Farley）等。
微软(MSFT.O)周二称，如果英国想要吸引更多投资，就应该留在欧盟；瑞安航空(RYA.I)上周表示，如果英国选择退出欧盟，该公司将撤回部分投资。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
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