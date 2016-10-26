退欧公投后对经济有信心的英国企业数腰斩 伦敦地区受挫--调查

路透伦敦10月26日 - 英国招聘与就业联合会(REC)的调查显示，英国公投退欧后，对经济抱有信心的英国企业数量腰斩，与投票支持退欧地区的企业相比，大型企业和支持留欧地区的企业更加悲观。

根据调查，在7月、8月和9月上半月认为经济状况将改善的企业比例为25%，低于3月至5月期间的48%。

整体招聘意愿基本持平，但存在明显的地区差异。

在包括伦敦在内的东南部，77%的雇主预计下个季度将增加或维持现有临时员工数量，而在北部地区该比例高达98%。

“尽管现在为退欧的影响下结论还为时尚早，但该数据显示伦敦受到公投结果的冲击，”REC执行长Kevin Green说。

“尤其是金融业的企业对政治和经济环境感到有些惶恐。”

员工超过250人的大型企业新招聘固定员工的可能性，低于小型企业。后者往往不大可能是出口商。(完)