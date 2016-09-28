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市场报道 | 2016年 9月 28日 星期三 09:57 BJT

英国经济：9月消费者信心回升，但受就业保障担忧限制--调查

路透伦敦9月28日 - 周三公布的一项调查显示，英国9月消费者信心略微回升，但对明年开始英国退欧谈判时就业保障的担忧仍可能压抑信心。

YouGov/英国经济与商业研究中心(Centre for Economics and Business Research，CEBR)调查显示，9月消费者信心指数上升1点至111.1，较7月上升了4点，但仍较英国退欧公投前下降2点。

该指数基于每月对6,000人的访查。调查显示，衡量就业保障和家庭财务状况的指标下降，人们对未来一年工作场所的商业活动看法更加悲观。

对未来一年家庭财务和房屋价值的预期更为正面，抵消了上述悲观看法。

但YouGov表示，未来12个月的就业保障指数创2月来最低，且为20个月以来第二低水准。(完)

(编译 杜明霞；审校 徐文焰)

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