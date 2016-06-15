英国支持退欧的议员誓言将否决奥斯本的紧急预算案--退欧团体

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透伦敦6月15日 - 呼吁英国退出欧盟的团体“投票退出”(Vote Leave)周三称，57位执政的保守党议员已表示，若英国公投退出欧盟，他们将否决财政大臣奥斯本拟议中的紧急预算案。
奥斯本向选民警示称，如果下周公投结果为离开欧盟，他将采取新的撙节措施。
这57位议员通过该团体向媒体发布的声明称，“若他准备推进这些举措，将无法保住财政大臣之位。”(完)
(翻译 张荻； 审校 孙茉莉)
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。