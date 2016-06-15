英国支持退欧的议员誓言将否决奥斯本的紧急预算案--退欧团体

路透伦敦6月15日 - 呼吁英国退出欧盟的团体“投票退出”(Vote Leave)周三称，57位执政的保守党议员已表示，若英国公投退出欧盟，他们将否决财政大臣奥斯本拟议中的紧急预算案。

奥斯本向选民警示称，如果下周公投结果为离开欧盟，他将采取新的撙节措施。

这57位议员通过该团体向媒体发布的声明称，“若他准备推进这些举措，将无法保住财政大臣之位。”(完)