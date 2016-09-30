版本:
中国
市场报道 | 2016年 9月 30日 星期五 08:21 BJT

英国数据：9月GfK消费者信心指数强劲反弹至脱欧公投前水平--调查

路透伦敦9月30日 - 一项调查显示，英国9月消费者信心劲升回到脱欧前的水平，与有关英国公投脱欧会对英国人消费意愿造成更持久打击的预期相悖。

市场研究公司GfK的消费者信心指标7月遭遇26年来最大降幅，经济学家称英国脱欧会把经济拖入衰退，但数据显示英国避免了快速下滑。

根据对2,000人所进行的在线调查，9月GfK指数由8月的负7升至负1，为去年6月以来最大升幅，也回到6月23日公投前几个月的水平。

路透调查预计9月为负5。

“英国消费者似乎摆脱了对英国脱欧在经济层面的担忧，因为薪资增长仍然快于物价，就业增加提高收入，低利率鼓励人们多消费少储蓄，”GfK市场动态主管Joe Staton称。

对未来12个月整体经济形势的预期从8月的负22升至负9，不过仍较上年同期低了7点。(完) (编译 王丽鑫；审校 陈宗琦)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐