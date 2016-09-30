英国数据：9月GfK消费者信心指数强劲反弹至脱欧公投前水平--调查

美国个股：穆迪向美国当局支付8.64亿美元，和解次贷危机前评级问题
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透伦敦9月30日 - 一项调查显示，英国9月消费者信心劲升回到脱欧前的水平，与有关英国公投脱欧会对英国人消费意愿造成更持久打击的预期相悖。
市场研究公司GfK的消费者信心指标7月遭遇26年来最大降幅，经济学家称英国脱欧会把经济拖入衰退，但数据显示英国避免了快速下滑。
根据对2,000人所进行的在线调查，9月GfK指数由8月的负7升至负1，为去年6月以来最大升幅，也回到6月23日公投前几个月的水平。
路透调查预计9月为负5。
“英国消费者似乎摆脱了对英国脱欧在经济层面的担忧，因为薪资增长仍然快于物价，就业增加提高收入，低利率鼓励人们多消费少储蓄，”GfK市场动态主管Joe Staton称。
对未来12个月整体经济形势的预期从8月的负22升至负9，不过仍较上年同期低了7点。(完) (编译 王丽鑫；审校 陈宗琦)
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍