英国应“全无保留地”留在欧盟--工党领袖科尔宾

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦4月14日（记者Kylie MacLellan） - 英国工党领袖科尔宾将在周四表示，英国应“全无保留地”留在欧盟，这将是科尔宾首次对英国退留欧盟的全民公投进行重大干预。批评者称科尔宾在劝服选民支持留欧阵营方面做得不够，他将借此回应批评之声。

工党的官方立场是英国应留在欧盟，但科尔宾长期以来都对欧洲一体化持怀疑态度，而且去年当选工党党魁时从一开始就拒绝排除支持英国退欧的可能性。

虽然科尔宾曾表示支持留欧，但工党内的一些人士感觉他并未对退欧发出足够大的反对声。

公投将于6月23日进行，民调显示支持和反对阵营目前仍旗鼓相当，而首相卡梅伦所在的保守党内意见分歧严重，因此工党选民将对留欧阵营的获胜起到至关重要的作用。

“工党确信选择留欧切合这个国家民众的最大利益。”据其办公室发出的提要，科尔宾将在伦敦发表演讲时讲道。

“只有与全球融合、发展盟友、做出改变的情况下，才能打造出一个更好的世界。欧盟已全无保留地证明了它自身就是这方面的一个重要国际平台。”

科尔宾将表示，欧盟已为工人、消费者提供了保护，并制定了更完善的环保标准，但坚称欧盟还应做出更多改革，从而使欧盟对于选民而言更加可靠，并能增加工作岗位、促进经济增长。（完）