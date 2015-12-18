奥朗德称欧盟的自由流动原则必须得到尊重

所罗门群岛外海发生6.7级地震--USGS
路透悉尼1月20日 - 美国地质调查局(USGS)周五表示，南太平洋国家所罗门群岛外海发生6.7级地震，震源深度为33公里(20英里)。
路透布鲁塞尔12月18日 - 法国总统奥朗德周四警告称，欧盟的自由流动原则必须得到尊重，非欧元区国家不应阻止欧元区的进一步融合。
欧盟各国政府领导人周四晚在布鲁塞尔举行会谈，讨论英国首相卡梅伦对欧盟改革的要求。
“关乎欧元区以及欧盟工人的社会福利的问题是其中最困难的问题，”奥朗德向记者表示。
“可以有调整与通融，但欧盟的规则与原则必须得到尊重，”他说道。
“这是一次开诚布公的讨论，”奥朗德表示。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
路透悉尼1月20日 - 美国地质调查局(USGS)周五表示，南太平洋国家所罗门群岛外海发生6.7级地震，震源深度为33公里(20英里)。
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国首相特雷莎·梅周四对达沃斯世界经济论坛表示，英国决定退出欧盟后正面临重要变化时期，并将需要在全球扮演新的角色。
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。