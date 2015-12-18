奥朗德称欧盟的自由流动原则必须得到尊重

路透布鲁塞尔12月18日 - 法国总统奥朗德周四警告称，欧盟的自由流动原则必须得到尊重，非欧元区国家不应阻止欧元区的进一步融合。

欧盟各国政府领导人周四晚在布鲁塞尔举行会谈，讨论英国首相卡梅伦对欧盟改革的要求。

“关乎欧元区以及欧盟工人的社会福利的问题是其中最困难的问题，”奥朗德向记者表示。

“可以有调整与通融，但欧盟的规则与原则必须得到尊重，”他说道。

“这是一次开诚布公的讨论，”奥朗德表示。（完）