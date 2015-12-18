奥朗德称欧盟的自由流动原则必须得到尊重

更新版 1-中国数据：2016年经济平稳收官，2017年稳增长压力犹存
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
(本文由路透中文网编译提供)
路透布鲁塞尔12月18日 - 法国总统奥朗德周四警告称，欧盟的自由流动原则必须得到尊重，非欧元区国家不应阻止欧元区的进一步融合。
欧盟各国政府领导人周四晚在布鲁塞尔举行会谈，讨论英国首相卡梅伦对欧盟改革的要求。
“关乎欧元区以及欧盟工人的社会福利的问题是其中最困难的问题，”奥朗德向记者表示。
“可以有调整与通融，但欧盟的规则与原则必须得到尊重，”他说道。
“这是一次开诚布公的讨论，”奥朗德表示。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
2016年，民间固定资产投资365219亿元，比上年名义增长3.2%(扣除价格因素实际增长3.8%)，增速比1-11月份提高0.1个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资（不含农户）的比重为61.2%，比1-11月份降低0.3个百分点，比上年降低3个百分点。
英国退欧欧盟引发市场大跌。公投后的第二天(2016年6月24日)，泛欧STOXX 600指数 跌7%，富时100指数 跌3.1%。