焦点：英国法院裁决退欧需经议会批准 相关谈判或延迟

图为2011年5月拍摄的英国议会大厦资料图片。 REUTERS/Eddie Keogh

路透伦敦11月3日 - 英国一家法院周四裁定，政府需要得到议会的批准，才能启动退出欧盟的进程。这一判决有可能拖延首相特雷莎·梅的退欧计划。

英国政府表示，将对高等法院的这一判决提起上诉，预计最高法院将在下月初着手此案。

英国首相发言人称，特雷莎·梅仍计划最晚在明年3月底启动有关退欧条件的谈判，其并补充说：“不希望让此事打乱我们的时间表。”

裁决结果宣布后，英镑上扬。

许多投资者认为议员们现在或许能够缓和政府的政策，降低政府选择“硬脱欧”的可能性。在“硬脱欧”的情况下，英国政府会优先选择控制移民，而非留在欧盟单一市场之内。

高等法院裁定，英国政府需获得议会同意才能启动《里斯本条约》第50条退欧条款--这是启动退欧程序所需的正式步骤。

“英国宪法的最基本原则是议会至上，”首席法官John Thomas说道；他是英格兰最高级别的法官。

Thomas和其他两位高级法官并未在裁决中说明，政府是否需要通过新法律以启动退欧程序。但英国脱欧事务大臣戴维斯称，如果最高法院支持这个裁决，则有这种可能。

“法官说明了我们不能做什么，而不完全是我们能做什么，但我们猜测这需要议会作出行动，”戴维斯对英国广播公司(BBC)电视说道。

**不确定性**

理论上议会有可能阻挡英国退欧，因为多数议员在6月公投时都是支持留在欧盟的。但鲜有观察家预期会出现那样的结果，路透上个月的一项调查显示国会议员现在将支持退欧。

即便如此，法院的裁定使原本就相当艰巨的退欧进程任务，变得更为复杂。

“协商甚至都还没开始。随着我们着手开始，围绕谈判会有许多不确定性且多变；我认为这(法院对启动退欧程序权限的裁决)就是不确定性的例证”英国央行总裁卡尼表示。

德意志银行经济分析师对客户表示，特雷莎·梅已被裁决削弱，明年可能不得不举行大选。

但特雷莎·梅的发言人驳斥此说。“我们的立场一直很清楚，就是2020年前不应举行大选--首相现在仍这么认为。”她告诉记者。

英国国际贸易大臣福克斯对议会表示，政府对该裁定感到失望，但政府仍“决心尊重公投结果”。

欧盟领袖对他们自英国6月公投后从英国收到的繁杂不一的信息感到不满，德国资深议员警告英国在说清退欧策略方面不要再拖延。

“不能允许发生的情况是，英国政府将这种新形势作为进一步推迟触发第50条款的藉口，”德国社会民主党的议会党团副主席Axel Schaefer表示。

“到3月底我们需要知道明确结果，如果不能，欧盟其余27个成员国的政府必须有勇气自己采取决定。”(完)