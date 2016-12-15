英国脱欧事务大臣称将尽力避免脱欧给企业造成的影响

戴维斯还表示，将会尽快公布退欧策略。他说，目前政府仍在进行政策制定工作，为与欧盟的磋商作准备。现在尚未做出全部的决定，但并不排除签署“过渡性协议”的可能性，以帮助企业避免在两年磋商期结束后面临突然被欧盟市场拒之门外的“断崖”局面。