英国脱欧事务大臣称将尽力避免脱欧给企业造成的影响

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦12月14日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯周三表示，在脱欧磋商中，政府将尽一切努力确保企业获得欧盟单一市场的最大限度准入，同时将脱欧给企业造成的影响降到最低限度。
戴维斯还表示，将会尽快公布退欧策略。他说，目前政府仍在进行政策制定工作，为与欧盟的磋商作准备。现在尚未做出全部的决定，但并不排除签署“过渡性协议”的可能性，以帮助企业避免在两年磋商期结束后面临突然被欧盟市场拒之门外的“断崖”局面。
“无论过渡性协议的内容如何，在决定签署过渡性协议前，我们需要知道未来我们会达成一个什么样的最终协议，”他在议会的问答环节表示。
“我认为，两年后我们很可能对最终将达成怎样的协议已经胸有成竹了。”(完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。