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国际财经 | 2016年 12月 15日 星期四 11:05 BJT

英国脱欧事务大臣称将尽力避免脱欧给企业造成的影响

路透伦敦12月14日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯周三表示，在脱欧磋商中，政府将尽一切努力确保企业获得欧盟单一市场的最大限度准入，同时将脱欧给企业造成的影响降到最低限度。

戴维斯还表示，将会尽快公布退欧策略。他说，目前政府仍在进行政策制定工作，为与欧盟的磋商作准备。现在尚未做出全部的决定，但并不排除签署“过渡性协议”的可能性，以帮助企业避免在两年磋商期结束后面临突然被欧盟市场拒之门外的“断崖”局面。

“无论过渡性协议的内容如何，在决定签署过渡性协议前，我们需要知道未来我们会达成一个什么样的最终协议，”他在议会的问答环节表示。

“我认为，两年后我们很可能对最终将达成怎样的协议已经胸有成竹了。”(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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