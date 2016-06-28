分析：英国脱欧令欧盟与北约的新防务战略前景存疑

(本文由路透中文网编译提供)

路透布鲁塞尔6月27日 - 官员们表示，英国脱离欧盟可能损害欧洲新防务战略。数天后，北约和欧盟各国政府将签署一项里程碑式的协议，以应对来自从俄罗斯到地中海等地区的一系列威胁。

欧盟与美国计划利用欧盟和北约数日后召开的两次峰会，对维护西方安全的这两大支柱进行改革，减少欧洲在临近地区对美国的依赖。

“事情会非常难办，”参与欧盟-北约合作的一位西方高级防务官员称。“北约计划将自己与更强大的欧盟联系到一起，而非成为一个分裂的、遭削弱的欧盟的默认选项。”

欧盟外交与安全政策高级代表莫盖里尼周二将告诉欧盟领导人，面对一个更咄咄逼人的俄罗斯、面对移民危机及边境管控失败的国家，欧盟“在必要情况下需自主行动”。莫盖里尼提出一份五年全球战略，路透看到了该计划。

这项敦促各国政府协调防务支出的象征性举措，获得了德国和法国的强烈支持。但外交官们指出，若无英国的参与，该计划可能会变得空洞。英国军事预算居于欧盟各国之首。

英国是欧盟内部具备资源为欧盟领导海外军事行动的五个成员国之一，且一直为欧盟主导的行动作出重大贡献，支付其中约15%费用并提供资产。

英国也在非洲之角领导欧盟的反海盗任务“亚特兰大行动”，派出船只在地中海巡逻，并承诺为欧洲的作战集团提供军队，尽管从未部署过。

莫盖里尼面向欧盟领导人的提议将包括呼吁欧盟主导的行动与新的欧盟边境巡逻活动相互协作，以控制难民流动。但若无英国船只参与，实现相关提议可能更加困难。

“英国所做的很重要，”北约秘书长斯托尔滕贝格说道。“英国是欧洲最大的安全提供者。”

但英国拒绝更密切的欧洲防务合作，对组建一支欧洲军队的计划更是心存疑虑。英国国防大臣法伦本月告诉路透：“没人希望看到自己的军队受控于布鲁塞尔。”

一些人希望，在没有英国阻止欧盟计划的情况下，法国与德国可能主导德国所称的“共同防务联盟”，以发展并共享资产。法国正推动一个独立于北约的欧盟军事总部的设想。

斯托尔滕贝格上周在英国脱欧公投结束后称，英国向他保证，英国仍致力于维护西方的稳定。

斯托尔滕贝格称，法伦告诉他，英国不会破坏欧盟-北约协同打击潜在俄罗斯网络攻击的努力，不会破坏在地中海阻止移民涌入欧洲的联合海上行动，亦不会破坏将很快开始在利比亚实施的联合国武器禁运计划。

英国也可像加拿大与挪威那样，作为非欧盟成员国加入欧盟的行动，但这样无法形成长期战略。

目前，美国似乎侧重于敦促英国在北约承担更多角色并避免陷入孤立。北约的华沙峰会将使英国首次有机会重申其有关大西洋主义的承诺。

“北约在让英国更多参与国际事务上变得更重要，”上述西方官员称。“我们不希望英国变成‘小英格兰’。”（完）