卡梅伦提欧盟改革要求 欧盟执委会认为有难度

2015年11月10日，在伦敦拍摄到的欧盟旗帜和英国国旗。 REUTERS/Toby Melville

路透布鲁塞尔11月10日（记者 Alastair Macdonald） - 欧盟执委会将英国首相卡梅伦周二提出的欧盟改革书面要求分成三大类别，分别是可行、有难度以及“很成问题”。

最后一个类别特别指的是限制来自其他欧盟成员国的工人的福利。不过，对于卡梅伦提出的希望在英国举行公投前进行谈判的四大问题上，普遍都存在难度。

经济治理--可行，但细节方面很棘手

卡梅伦希望对非欧元区国家提供具有法律约束力的安全保障，特别在单一市场准入方面，希望拥有银行监管权，不用为欧元区的援助做出贡献，对影响非欧元区国家的任何问题有话语权。

大体而言，其他国家的政府表示理解英国的顾虑，也愿意做出调整来帮助让英国留在欧盟。但对于授予英国及该国主要金融机构在欧元事务上否决权一事，欧元区大国持谨慎态度。卡梅伦特别指出，他不想要“否决权”。但就法律文本的措辞达成一致以避免模棱两可的解释，将会是很棘手的事情。

竞争力--易于可行

对于这一方面，卡梅伦先是在信函中对欧盟委员会减少繁文缛节、提振经济增长、与全球经济大国达成自由贸易协议大加称赞，然后敦促欧盟在这些领域再接再厉。对于欧盟已经在推行太多的英式自由市场举措，虽然包括其他欧盟大国在内的一些成员国有所微词，但大家认为卡梅伦所表达的意向很明确。

主权--大体可行，但有一些难度

卡梅伦提出了四点要求：“正式、具有法律约束力、不可逆转地”取消欧盟条约中列出的“空前紧密的联盟”的承诺；各国议会团体可以阻止欧盟法律；提出实现“权力自主”（subsidiarity）建议；以及确认英国可以从各种欧盟安全和司法规定中自愿退出。

推动“权力自主”基本上没有争议；各国议会有权推动评估欧盟法律并且采取进一步举措，可能会获得多方的支持，不过这也可能引发复杂的争论；出于保护自己国家权力的原因，鲜有他国会希望与卡梅伦在安全和边界问题上起冲突。但对于卡梅伦提出的“自愿退出”和拒绝做出更多贡献，有些国家很不耐烦。

移民--“很成问题”

卡梅伦称，新的欧盟成员国在变得更加富裕前，不应当享受人口自由流动的权利。他表示在打击这方面的“滥用”上欧盟内部有广泛支持。但欧盟官员认为，卡梅伦关于欧盟公民要等四年才能主张员工福利的要求触及敏感问题，因为这似乎有在欧盟公民中搞歧视之嫌。

欧盟法官已做出多项判决，以限制不工作的欧盟移民“福利旅游”，但卡梅伦希望欧盟在这方面更多作为，对于不顾国籍一概限制所有新员工福利的建议，他则表示拒绝。卡梅伦已充分利用欧盟律师和谈判人员的创造性，但乍看起来这将是最难解决的问题。（完）