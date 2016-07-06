焦点：英国央行出台措施应对脱欧冲击 英镑重拾跌势

2008年3月25日，英国央行一名雇员经过总部大厅内以马赛克铺成的英镑货币符号图案。 REUTERS/Luke MacGregor

路透伦敦7月5日 - 英国央行周二采取措施确保英国银行业者维持放贷，因为公投脱欧的金融后果已开始显现，在商业地产市场尤为明显。

英镑兑美元触及31年新低，此前三家大型投资机构停止了房地产基金的交易，说明其担心脱欧恐将打击地产市场。

还有其他表明公投结果冲击经济的迹象出现。一项调查显示，企业信心在公投之后大跌，而且零售商John Lewis表示，上周公司营收增长更加缓慢。

英国央行试图缓解公投结果对经济的冲击，表示将会降低银行须持有的资本储备要求，额外释放1,500亿英镑(1,960亿美元)资金用于放贷。

英国央行总裁卡尼回忆起央行3月时的警告，称公投是金融稳定性面临的最大短期国内风险。“其中部分风险已经开始显现，”他说。

另外，财政大臣奥斯本与主要银行的主管会面，之后他们发表联合声明，称银行将释出更多资本用于放贷。

英国央行此举表明其今年稍早的决定发生逆转，当时央行开始加紧对银行的管控，因为经济看似要加速增长。

“这意味着，有四分之三的英国银行业者在对英国家庭和企业信贷上拥有更大灵活性，这些银行占英国存量贷款的90%，”卡尼称。

在英国经济前景仍不确定的情况下，消费者和企业是否愿意举债，还有待观察。

英国首相卡梅伦已经宣布他将辞职，但预计继任者要到9月才会上任，这加剧不确定性。卡梅伦已把英国退欧协商留给下届政府，协商过程可能需要数年。

英镑重拾跌势，兑美元跌幅高达1.7%至1985年9月以来最低点。英镑兑欧元跌1.4%。10年期、20年期和30年期英国公债收益率触及纪录新低，全球投资者寻找购买主权债避险。

**房地产业担忧**

英国保险商英杰华集团(Aviva)(AV.L)基金部门暂停18亿英镑的英国地产信托(UK Property Trust)，英国标准人寿(SL.L)旗下基金事业标准人寿投资周一称，已暂停旗下英国房地产基金所有交易。随后英国保诚集团(PRU.L)基金管理部门M&G也暂时关闭其基金。

英国央行称2016年第一季流入商业地产的外资下滑50%，第二季进一步下滑，极为明显地显示出投资者对公投的担忧。

尽管这些基金关闭让人想起2008-2009年金融危机的影响，但咨询公司Capital Economics的地产分析师Eduardo Gorab称限制流出可能有助于防止价值大幅下跌。

英国央行还称正密切观察投资者为英国经常帐赤字提供融通的意愿，以及家庭负债高企和全球经济疲软的情况。

“目前英国金融稳定的前景堪忧，”央行表示。

但也有恢复平静的迹象。英国央行为银行业者提供流动性的标售及英国公债发售都进展顺利。英国债务管理局(DMO)一位高官向路透称，英镑下跌可能鼓励外国投资者买入英国公债。

卡尼表示，英镑贬值应有助于减少国际收支赤字，尽管投资的步调也很重要。

考虑到奥斯本未来作为财政大臣的命运未卜，引导英国度过政治危机的更多职责已落在卡尼和英国央行肩上。

卡尼上周称其认为英国央行将很快放松货币政策。路透调查显示，分析师大多预计央行下周不会降息，而是会等到8月再行动。

“这些措施实际上是卡尼在校准央行手中的枪支，以防经济陷入低迷，”安本资产管理旗下投资经理James Athey称。

英国央行周二还给予保险业者更多时间来适应欧盟资本新规，以避免他们因压力过大而大举抛售公司债。央行表示，为防止房东在房价下跌时抛售，将密切关注购房出租的抵押贷款行业，以及负债家庭数量的增加。(完)