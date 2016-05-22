若离开欧盟可能导致英国陷入长达一年的衰退--英国财政大臣

路透伦敦5月22日 - 英国财政大臣奥斯本称，英国若投票离开欧盟，可能陷入长达一年的衰退，希望让选民注意“脱欧”对经济可能带来的冲击。

“英国人必须自问：是否要投下明知会导致衰退的选票？”奥斯本在为周一准备的讲话稿摘录中称，“英国人是否真的想自找衰退？”

距英国脱欧公投还有一个月，最近的民调显示选民倾向于“留下”，但调查机构称两派支持率仍然太过接近。

奥斯本和首相卡梅伦已强调过退欧对英国经济的影响，预计那将会降低生活水平，导致房价下滑和消费成本增加。

英国财政部对公投对经济短期影响的最新分析提出了两个退欧后的可能情景。

财政部称，在基于英国与欧盟达成贸易协议、影响相对温和的“冲击”情景下，两年后的英国经济规模将比留欧的情况下低3.6%。通胀将会上升，房价将比留欧的情况下低10%。

如果英国一如部分脱欧派人士的建议那样退出欧盟统一大市场，而且不再履行世界贸易组织(WTO)规定，将会导致贸易壁垒提高，从而令经济遭受更为严重的打击。

报告认为，在那种情况下，与公投留在欧盟相比，英国经济规模在两年内将会小6%，物价上涨幅度更大，而房价可能低18%。

“退欧”阵营认为这份新的研究报告具有政治动机。

“财政部的这份文件并非一份诚实的预估，对未来的看法有严重倾向性，任何人都不应该拿它当真，”曾在卡梅隆保守党政府中担任高级官员的Iain Duncan Smit说。

“英退”支持者表示，离开欧盟后英国经济将会欣欣向荣，因为英国能够摆脱欧盟强加的各种规定，自己来签订贸易协议。(完)