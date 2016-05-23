卡梅伦称脱欧是“自毁选项”奥斯本警告英国或损失50万工作岗位

韩国法院周三将裁决是否逮捕三星电子副会长李在镕
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透英国伊斯特利5月23日 （记者 William James） - 英国最有权势的两位政治人物周一警告称，脱欧或导致英国陷入长达一年的衰退，并导致英国损失至少50万个工作岗位。
英国脱欧公投将近，首相卡梅伦和财政大臣奥斯本警告脱欧可能导致英国家庭受到各种冲击，包括住宅价值下滑以及国外旅游费用增加。
“这将是一个‘自找的’衰退。”卡梅伦说道，并称脱欧将损害英国从经济困境中恢复的努力。
“这像是在坠落中活了下来，然后直接跑回悬崖边缘。这是自毁选项。”他说道。
最近民调显示，选民倾向支持“留欧”，但民意测验者称，去留欧支持率仍难分伯仲。
奥斯本称，若公投决定退出欧盟，则英国将在两年内至少损失50万个工作岗位，而且英镑的贬值将大幅推升通胀。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
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