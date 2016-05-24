卡梅伦称脱欧是“自毁选项”奥斯本警告英国或损失50万工作岗位

欧洲金融：欧洲央行预期第一季欧元区银行放款将成长
尽管欧洲央行振兴经济的举措发挥效用的时间慢于预期，但11月对欧元区企业的借贷增速却是全球金融危机以来最快，家庭借贷亦创下数年高位，表明信贷正在向实质经济前进。
(本文由路透中文网编译提供)
路透英国伊斯特利5月23日 （记者 William James） - 英国最有权势的两位政治人物周一警告称，脱欧或导致英国陷入长达一年的衰退，并导致英国损失至少50万个工作岗位。
英国脱欧公投将近，首相卡梅伦和财政大臣奥斯本警告脱欧可能导致英国家庭受到各种冲击，包括住宅价值下滑以及国外旅游费用增加。
“这将是一个‘自找的’衰退。”卡梅伦说道，并称脱欧将损害英国从经济困境中恢复的努力。
“这像是在坠落中活了下来，然后直接跑回悬崖边缘。这是自毁选项。”他说道。
最近民调显示，选民倾向支持“留欧”，但民意测验者称，去留欧支持率仍难分伯仲。
奥斯本称，若公投决定退出欧盟，则英国将在两年内至少损失50万个工作岗位，而且英镑的贬值将大幅推升通胀。（完）
尽管欧洲央行振兴经济的举措发挥效用的时间慢于预期，但11月对欧元区企业的借贷增速却是全球金融危机以来最快，家庭借贷亦创下数年高位，表明信贷正在向实质经济前进。
韩国综合股价指数(KOSPI) 微跌至2,071.64点。 近盘中时分，外资小幅卖超韩股。 LG电子 涨2.5%，韩国电力(KEPCO) 跌1.1%。 下跌个股和上涨个股分别为418支和342支。 三年期公债3月期货跌0.04点至109.64。 0205GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,166.0 1,174.5 日圆/韩元 10.3123/04 10.2959 韩国公债期货 * 109.60 109.64 韩国综合股价指数 2,071.64 2,071.87 ---------------------------------------------------
澳元1月迄今已上涨近5%，成为年内表现最好的主要货币之一。 澳元走势较12月末发生大逆转，当时兑美元曾触及七个月低点0.7160。 投资者将密切关注周四将公布的澳洲12月就业数据，以判断澳洲经济状况。 周三数据显示，一项衡量澳洲消费者信心的指数1月几无变动。 澳元兑英镑 持于一周低位。英国首相特雷莎梅首度公布脱欧计划的概略框架后，澳元上交易日下挫1.5%。 新西兰元兑英镑 跌1.3%。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报