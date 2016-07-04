全球金融：英国退欧反倒促使新兴市场资产意外上扬

诚然，这波涨势可能不会持续。巴西仍然面临纪录水平的赤字，明年经济料仍处于衰退。墨西哥披索兑美元在本周涨势之前曾跌至纪录低位。美国一系列经济数据特别强劲可能也会引燃美联储升息预期，令新兴市场货币再次承压。