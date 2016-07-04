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债券 | 2016年 7月 4日 星期一 11:55 BJT

全球金融：英国退欧反倒促使新兴市场资产意外上扬

拉美货币尤其收到追捧，巴西雷亚尔 接近将近一年最高水平，智利披索 处于一个月高位，墨西哥披索 有望创2010年初以来最大四日连涨。

诚然，这波涨势可能不会持续。巴西仍然面临纪录水平的赤字，明年经济料仍处于衰退。墨西哥披索兑美元在本周涨势之前曾跌至纪录低位。美国一系列经济数据特别强劲可能也会引燃美联储升息预期，令新兴市场货币再次承压。

但目前，投资者乐于见到这些资产的表现。

“由于美联储升息一次便停止，新兴市场情况不错，”美银美林对客户称，该行指的是美联储今年可能不会升息。(完) (编译 王颖/王丽鑫；审校 龚芳/李婷仪)

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