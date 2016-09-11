英国应下定决心启动脱欧谈判--欧元集团主席迪塞尔布洛姆

路透伯拉第斯拉瓦9月9日 - 荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆周五表示，英国必须下定决心启动正式的脱欧程序，因为长时间不确定性对该国经济的损害最大。

英国6月公投决定脱欧后，欧盟领导人施压该国尽快开始正式的脱欧谈判，但英国政府计划至少等到今年底再确定谈判立场。

“关于脱欧程序，何时启动以及如何进行，真正取决于英国下定决心，”迪塞尔布洛姆在伯拉第斯拉瓦参加欧元集团会议前向记者称。

“我认为，最终受损失最大的将是英国经济，我不希望这样，但我的意思是，我这么担心。”

他还称，自己感受到欧盟其余27个成员国已做出强有力的政治承诺，将会共同向前。

其他财长称，谈判应注重改善欧洲，英国脱欧只是其中一部分。

“我们肯定会讨论...非正式讨论，但会更集中讨论英国作出这样的决定后如何让欧洲变得更强大，”德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)称。他表示提高投资和加强税收监管也是讨论范围内。

瑞典财长安德森(Magdalena Andersson) 称，不能让英国脱欧的话题主导讨论。

“当然，英国和欧洲都需要脱欧平稳进行，”她称。“但就欧盟内部来说，我们还需要采取措施让欧盟取得发展，而不是只能被动应对英国脱欧。”(完)