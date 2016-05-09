近半欧洲人希望可以通过公投决定是否留欧--民调

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透伦敦5月9日 - 据周一发布的一项民调，八个欧盟大国的近半选民希望可以像英国人那样通过公投决定是否留在欧盟。
调查机构益普索-莫里（Ipsos-MORI）称，45%受访者称他们希望能够通过公投决定是否留欧，三分之一受访者称若有机会公投，将选择退出欧盟。调查访问了比利时、法国、德国、匈牙利、意大利、波兰、西班牙和瑞典的逾6,000人。
益普索-莫里称，可能选择“脱欧”的选民比例在意大利和法国分别高达48%和41%，而波兰与西班牙的该比例分别低至22%和26%。
“意大利人尤其希望有机会通过投票决定是否留欧，这说明即使（英国）6月公投保持现状，欧盟的不幸也不会结束。”益普索-莫里社会研究负责人Bobby Duffy说道。
意大利反建制的“五星运动”（5-Star Movement）已经成为该国第二大政治力量，并希望退出欧元区。法国极右翼政党“国民阵线”也希望退出欧元区。
上述在线民调显示，49%的受访者认为英国会在6月23日的公投中选择离开欧盟，而英国人持此观点的比例为35%。
51%受访者认为英国脱欧会损害欧盟经济，仅有36%受访者认为英国脱欧会损害英国经济。
调查在3月25日至4月8日进行。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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