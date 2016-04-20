英国退出欧盟将带来严重的安全影响--欧洲刑警组织负责人

路透伦敦4月19日（记者 William James） - 欧洲刑警组织负责人Rob Wainwright周二称，英国退出欧盟将对英国的安全产生严重影响，届时以非欧盟成员身份与欧盟协商安全协定将是控制损失的做法。

“我认为存在一些很严重的安全影响，”Wainwright对路透说道。“如果我们同意欧盟确实为安全提供了重要部分的说法……那么辩论将转为如何缓和潜在的影响，因此问题变成了如何控制损失。”

“如果英国目前依赖的国际警察合作和情报分享框架的任何部分受到威胁，那么显然可能会有影响。”

他表示，预计英国届时会成为欧洲刑警组织的准会员，和美国与加拿大目前的地位类似，但这样的地位并不能让英国有权直接获取欧洲刑警组织的武装分子嫌疑人数据库。

“这样的地位当然也有用，但是没有那么好，”Wainwright说道。

他指出，届时英国能否接入申根信息系统可能存在不确定性，该系统分享申根区域内犯罪嫌疑人的数据；英国使用欧洲逮捕令也存在不确定性，欧洲逮捕令让欧盟内部引渡犯罪嫌疑人更加容易。

“我相信英国将至少获得大多数系统的部分准入，但准入情况可能不同，将取决于很多因素。”

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