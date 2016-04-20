英国退出欧盟将带来严重的安全影响--欧洲刑警组织负责人

芝加哥期市：CBOT小麦收跌，因获利回吐和技术型卖盘
路透芝加哥1月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收跌，交易员称，因获利回吐和盘整，此前一日现货月3月合约 触及近三个月高位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦4月20日（记者 William James） - 欧洲刑警组织负责人Rob Wainwright周二称，英国退出欧盟将对英国的安全产生严重影响，届时以非欧盟成员身份与欧盟协商安全协定将是控制损失的做法。
“我认为存在一些很严重的安全影响，”Wainwright对路透说道。“如果我们同意欧盟确实为安全提供了重要部分的说法……那么辩论将转为如何缓和潜在的影响，因此问题变成了如何控制损失。”
“如果英国目前依赖的国际警察合作和情报分享框架的任何部分受到威胁，那么显然可能会有影响。”
他表示，预计英国届时会成为欧洲刑警组织的准会员，和美国与加拿大目前的地位类似，但这样的地位并不能让英国有权直接获取欧洲刑警组织的武装分子嫌疑人数据库。
“这样的地位当然也有用，但是没有那么好，”Wainwright说道。
他指出，届时英国能否接入申根信息系统可能存在不确定性，该系统分享申根区域内犯罪嫌疑人的数据；英国使用欧洲逮捕令也存在不确定性，欧洲逮捕令让欧盟内部引渡犯罪嫌疑人更加容易。
“我相信英国将至少获得大多数系统的部分准入，但准入情况可能不同，将取决于很多因素。”(完)
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透芝加哥1月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收跌，交易员称，因获利回吐和盘整，此前一日现货月3月合约 触及近三个月高位。
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路透纽约1月18日 - 美国石油协会(API)周三称，上周美国原油库存 骤降，因炼厂削减产出，但汽油和馏分油库存上升。 API公布，在截至1月13日当周，美国原油库存减少504.2万桶，至4.7 9225亿桶，分析师预估为减少34.2万桶。库欣原油库存减少101.3万桶。 API数据显示，上周炼厂原油加工量下降42.5万桶/日。 API公布，上周汽油库存增加975.1万桶，路透调查显示，分析师预估 为增加202.3万桶。上周馏分油库存增加116.6万桶，分析师预估为增加16 .2万桶。 上周原油日进口量减少102.4万桶，至780.6万桶。(完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** (编译 李军；审校 利棣儿)