英国政府迫切希望与欧盟达成“独有”协议--脱欧事务大臣

路透伦敦9月5日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯周一表示，英国迫切希望与欧盟达成一项“独有的”协议，以便恢复主权、减少移民数量并在脱欧之后仍然可以发展与欧盟的贸易。

英国首相特雷莎梅拒绝对移民实行“计分积点”签证制度("points based" system)后，戴维斯试图缓和党内的忧虑，称减少移民流入是优先考量，因政府意识到在6月23日的公投中，许多人就是因为担心移民问题才投票赞成脱欧的。

他并表示，削减移民数量并不一定就意味着，英国必须放弃欧盟这一获利丰厚的单一市场。近来这种担心令一些对英国的投资望而却步。

“正如首相已明确说明的，我们不会试图用这种隐蔽的方式留在欧盟内，”戴维斯亦表示不可能举行第二次公投来推翻第一次的决定。

“这意味着我们将为英国争取最好的协议--为英国所独有，而并非‘现成的’解决方案。这必须是，控制从欧洲到英国的人数--但同时还要有利于那些愿意进行商品和服务贸易的人。”

尽管反对派议员批评他的讲话“含糊其辞”且缺乏具体细节，但戴维斯暗示，虽有欧盟官员发出警告，但限制移民数量对英国而言并没有什么损失。

不过在执政的保守党内部，也有一些人批评他的“乐观论调”，称他的讲话并不足以让英国人满意，人民希望知道退出欧盟后是什么样子。

一位在公投中投票赞成留在欧盟的人士表示，“现在该拿出一些细节来了。”(完)