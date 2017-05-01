（更正）欧盟对英国设定苛刻退出条款 批评其否决欧盟部分支出计划

（更正：第四段译文有误，改为“并避免欧盟和英国在爱尔兰岛设立硬边界”，非“并避免欧盟和英国边界关系僵化”）

路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。

欧盟27国领导人在布鲁塞尔召开的峰会异常和谐，但英国与欧盟的气氛却显得颇为紧张，有人担心这可能妨碍达成协议。欧盟官员指责英国讽刺地否决一些欧盟支出计划，并要求英国让步，否则下月谈判开始时会有麻烦。

这是自英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)3月底启动两年的脱欧进程后的首次会议，欧盟领导人仅用了几分钟便批准了外交人员过去一个月制订出的八页谈判指导方针。

这份指导方针将指派欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)来落实：保证300万旅居英国的欧盟公民的权益，确保英国支付欧盟认为其应支付的数以百亿欧元资金，并避免欧盟和英国在爱尔兰岛设立硬边界，以免破坏和平稳定。

巴尼尔料在6月8日英国提前大选后启动谈判，欧盟领导人还坚决排除了在看到关键脱欧条款取得“重要进展”之前，讨论特雷莎·梅所希望的贸易协议的可能性。

“讨论未来之前，我们要先厘清过去的问题，”主持峰会的欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)称。

他批评英国包括特雷莎·梅在内的政界人士所说的迅速达成协议，以消除旅居的外籍人士的疑虑，而法律的复杂性要求进行更为具体的谈判。

欧盟执委会主席容克对记者称，“有时候我觉得有些英国朋友低估了我们要面对的技术性困难。”(完)