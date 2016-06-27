焦点：欧盟计划将EBA迁出伦敦 欧元区国家竞相成为新所在地

路透布鲁塞尔6月26日 - 欧盟官员周日表示，在英国公投决定退出欧盟后，欧盟正准备将欧洲银行业管理局(EBA)从伦敦撤出，以巴黎和法兰克福为首的城市将竞相争取成为EBA的所在地。

此举凸显出伦敦金融城有可能被排除在欧盟金融监管，甚至是欧洲资本市场之外，这要取决于英国退出欧盟的条件。就在前一天，主管欧盟金融服务的英国人希尔辞职，并由欧盟负责欧元区事务的东布洛夫斯基接任。

虽然一些支持英国退出欧盟的人士表示，英国金融行业在没有欧盟束缚的情况下会茁壮成长，但包括摩根大通(JPM.N)在内的部分大型金融企业正在欧洲大陆为他们的交易员、银行人员和金融执照寻找新的落脚地。

两位欧盟消息人士向路透表示，预计EBA将迅速搬迁至其他地方；负责制定并协调欧盟银行业规定的EBA在伦敦拥有159名雇员。

欧盟所有机构都坐落在各个成员国。EBA主席恩瑞亚(Andrea Enria)在英国周四公投前表示，如果英国决定退出欧盟，该机构则必须搬离伦敦。EBA成立于2011年，旨在改进全球金融危机后的监管。

EBA一位发言人周日表示，欧盟必须决定将EBA迁往哪里，同时EBA将继续在伦敦保持运行。

欧洲其他金融中心都渴望从英国的金融服务业分一杯羹。该行业2014年给经济带来1,900亿英镑(2,800亿美元)的贡献，约相当于英国经济产出的12%。爱尔兰周五表示，已经在与考虑搬家的企业接洽。

巴黎和法兰克福是欧洲大陆上的两大金融中心，因此被视为最有可能成为EBA迁往的地点。

意大利金融中心米兰可能也希望自己中选。

英国退欧谈判料将在英国首相卡梅伦辞职后开始，这些谈判对英国作为主要金融中心的地位来说至关重要。

英国脱欧运动的主要推动者兼下任首相热门人选--前伦敦市长约翰逊(Boris Johnson)周日在每日电讯报撰文称，虽然公投退出欧盟，英国依然可以进入欧盟统一市场。

但欧盟官员称维持强硬立场很重要。德国绿党在欧洲议会的议员Sven Giegold说，“英国不能指望在退欧谈判期间伦敦城得到特别待遇。”

英国还可能被关在欧盟多年来消除资本流动壁垒的最具雄心的计划--资本市场联盟的大门之外。(完)