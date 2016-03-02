贝莱德称退欧可能导致英国金融服务业规模缩小

路透伦敦3月1日（记者 Simon Jessop） - 全球最大的基金公司贝莱德（BlackRock）(BLK.N)周二称，英国全民公投若决定退出欧盟，可能会导致英国金融服务业规模缩小。

贝莱德称，目前英国对欧盟金融服务贸易顺差约185亿英镑（258亿美元），但退出欧盟后的监管挑战可能导致顺差缩减。

贝莱德报告中称，英国对欧盟的金融服务贸易顺差，很大程度上是基于从业者通过“欧盟金融工具市场法规”（MiFID）牌照取得的欧盟统一市场准入。

而退欧后英国当局面对的监管挑战中，包括40年来某些欧盟监管规定未在英国法律中明文规定，在退欧后，英国需要复制某些监管规定。

贝莱德指出，即使未来照搬了相关法规，也并不意味着英国企业就可获得欧盟统一市场准入，因欧盟可能为了防止其他国家效仿英国脱欧而惩罚英国。

贝莱德认为，欧盟可能拒绝向英国金融业者发放MiFID牌照。

贝莱德指出，如果英国还是留在MiFID监管框架中，那么退欧后对许多企业而言“一切照常”，因英国会照搬欧盟法规，只是在制定规则方面完全没有了发言权。

贝莱德副董事长希尔德布兰德（Philipp Hildebrand）在报告中称：“我们认为，英国退出欧盟会带来许多风险，看不到什么明显的益处。”

“我们认为，退出欧盟会导致英国经济增长和投资减速，可能导致失业率和通胀率上升。依我们之见，就算有什么能抵消风险的益处，看起来也是模糊不清、不太确定。”

贝莱德认为，英国若退出欧盟，不至于因此出现资金大量出逃，但由于其不再拥有无障碍进入欧盟统一市场的优势，未来的投资流动可能受到影响。

贝莱德称，退欧可能影响英国的预算和经常帐，冲击英镑汇率，甚至可能导致信用评级被调降。（完）