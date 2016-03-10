焦点：英国若“脱欧” 或危及伦敦金融科技中心地位

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦3月10日（记者 Richa Naidu） - 伦敦一些顶尖的金融科技人才已开始考虑移居他处，因他们担心若英国公投决定退出欧盟，英国将失去来之不易的金融科技中心地位。

伦敦通过努力，已成为金融科技公司的首选地点，这些公司多是科技初创企业，旨在与传统银行以及金融服务公司竞争，譬如转账公司TransferWise、众筹平台Crowdcube及P2P企业RateSetter。

而伦敦要保住金融科技中心地位，面临来自旧金山、纽约、柏林及香港的激烈竞争。

而随着6月23日英国公投日期临近，金融科技业担心，若英国公投决定退出欧盟，英国将不得不与欧盟重新谈判贸易关系，或许疲于应对退欧对经济产生的影响，影响伦敦在创新方面的活力和声誉。

路透采访的10家位于伦敦的金融科技公司中，有七家表示可能将总部迁走，两家表示肯定会留下，一家拒绝答复。但这10家公司均对英国退欧表示担心。

“我认为并无应急计划，这是我个人感到担忧的原因之一，”风投公司Passion Capital合伙人伯比奇（Eileen Burbidge）称。该公司对企业信息服务公司DueDil、比特币交易平台Coinfloor和在线支付企业GoCardless等提供了支持。

“我认为若英国离开欧盟，会有企业对人员、办公室、总部以及业务活动进行一些重新设置。”伯比奇补充称。她还是英国财政部的金融科技特使，并担任政府机构“英国科技城”（Tech City UK）的主席。

伦敦市长约翰逊（Boris Johnson）积极倡导发展金融科技业，但他也是最高调主张英国退欧的人士之一。约翰逊发言人拒绝就本文置评。

不过，主张英国退欧的人士一般都认为，企业要离开伦敦的威胁是言过其实。

“这太荒谬了。有企业当初说我们如果不加入欧元区，他们就要离开（伦敦），而后来我们没加入欧元区，其中又有多少家公司真的离开了的？”倡导退欧组织“Leave.EU”的发言人瑞安（Jordan Ryan）称，“谁也不会离开的。每次要投票时，都是这种情况。”

英国政府委托会计师事务所安永完成的研究报告显示，英国以伦敦为中心的金融科技产业规模去年居世界前列，营收达到66亿英镑，超过了加州和纽约。

虽然这与传统银行业的营收相比仍不值一提，但却是全球发展最快的产业之一。

英国金融科技业的从业人数超过新加坡、香港、德国和澳大利亚加起来的总和。

报告称，去年投资者向英国科技金融业投入逾7亿美元，因看好英国的监管环境，且在伦敦经营可以很轻松地介入其他欧洲市场。

但从世界各地云集英国的科技初创公司，如今却担心在英国退欧后，可能会丧失欧盟其他国家的客户、科技人才以及资金支持。(完)