专访：福特汽车警告英国若退欧则将给旗下业务带来风险

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透柏林6月9日 - 美国福特汽车(Ford)(F.N)周四警告道，如果英国投票决定脱离欧盟，导致该国商业环境明显恶化，未来如在英国投资恐面临风险。
福特欧洲执行长Jim Farley接受路透专访时称，公司最感兴趣的是保持稳定，以便进一步扩大英国的业务。英国是福特在欧洲最大的市场。
“倘若英国离开欧盟，可能带来经济动荡和不确定性，这对我们业务有什么整体和具体的影响，尚不得而知，”Farley称。
他拒绝谈论福特是否已为英国可能退欧而备好应急计划，但指出若退欧，则可能给投资带来风险。
“如果退欧导致英国商业和贸易环境明显恶化，可能影响商业决策，例如未来可能进行的投资，”Farley称。
福特已向旗下1.4万名英国雇员发信，称英国最好留在欧盟。英国是欧洲第二大汽车市场。(完)
(编译 许娜；审校 郑茵)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。