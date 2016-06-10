专访：福特汽车警告英国若退欧则将给旗下业务带来风险

路透柏林6月9日 - 美国福特汽车(Ford)(F.N)周四警告道，如果英国投票决定脱离欧盟，导致该国商业环境明显恶化，未来如在英国投资恐面临风险。

福特欧洲执行长Jim Farley接受路透专访时称，公司最感兴趣的是保持稳定，以便进一步扩大英国的业务。英国是福特在欧洲最大的市场。

“倘若英国离开欧盟，可能带来经济动荡和不确定性，这对我们业务有什么整体和具体的影响，尚不得而知，”Farley称。

他拒绝谈论福特是否已为英国可能退欧而备好应急计划，但指出若退欧，则可能给投资带来风险。

“如果退欧导致英国商业和贸易环境明显恶化，可能影响商业决策，例如未来可能进行的投资，”Farley称。

福特已向旗下1.4万名英国雇员发信，称英国最好留在欧盟。英国是欧洲第二大汽车市场。(完)