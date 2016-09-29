英国贸易大臣称德国可能沦为欧盟的“自动提款机”

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透伦敦9月29日 - 英国国际贸易大臣福克斯周四表示，英国退欧后，德国有可能沦为全球最大的“自动提款机”，为面临崩溃风险的欧盟付款。
福克斯是英国首相特雷莎·梅内阁中料将领导退欧谈判的几名大臣之一，在退欧公投中，他也是退欧阵营的主要支持者之一。
福克斯称，在欧盟第二大经济体英国退出后，德国在推动“严格经济纪律”方面将失去一位重要盟友，并可能最后沦为其他欧盟成员国掏腰包。
“如果我是德国政治人士，我会担心，如果没有英国，德国可能沦为全球历史上最大的自动提款机，”他对The Spectator杂志表示。
“这个结构开始剥落，”福克斯针对欧盟说。“至少一代欧洲的年轻人将在单一货币祭坛上被牺牲，欧洲社会结构瓦解到了一个程度后，就会开始崩溃。”
但他也说，英国需要实施改革，以便在退欧后刺激经济。此前他因为称英国已经变得“太懒和太胖”而受到批评。
“我们现在才刚开始探讨所有可以实施改革的领域，”他说。“政府、金融界、文化界，都将必须参与其中。”(完)
(编译 李春喜 审校 蔡美珍)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
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