版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 26日 星期三 22:48 BJT

标题新闻：英国贸易部长称欧盟/加拿大签署贸易协定受阻凸显英国脱欧前与欧盟达成协议的重要性

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐