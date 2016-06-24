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时事要闻 | 2016年 6月 24日 星期五 14:05 BJT

法国极右翼党派呼吁法国举行脱欧公投

路透巴黎6月24日 - 在英国脱欧公投落幕之际，法国极右翼党派民族阵线（National Front）周五呼吁法国也就留欧还是脱欧举行公投。

“人民总会在最终赢得自由！祝贺英国。”民族阵线副党首Florian Philippot在Twitter上称。“现在该我们了#Brexit #Frexit。”

民族阵线长期以来一直呼吁法国脱离欧盟，而该党在近期的选举中也表现不错。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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