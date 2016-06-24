法国极右翼党派呼吁法国举行脱欧公投

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎6月24日 - 在英国脱欧公投落幕之际，法国极右翼党派民族阵线（National Front）周五呼吁法国也就留欧还是脱欧举行公投。
“人民总会在最终赢得自由！祝贺英国。”民族阵线副党首Florian Philippot在Twitter上称。“现在该我们了#Brexit #Frexit。”
民族阵线长期以来一直呼吁法国脱离欧盟，而该党在近期的选举中也表现不错。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。