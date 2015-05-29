英国首相卡梅伦称欧盟现状“不够好”

路透巴黎5月28日 - 法国总统奥朗德周四与英国首相卡梅伦会谈后表示，法国希望英国留在欧盟。卡梅伦则坚持称欧洲的现状“不够好”。

奥朗德在与卡梅伦的联合新闻发布会上说：“法国希望英国留在欧盟。我们认为，英国留在欧盟符合双方利益，但还是必须尊重人民（的愿望）。”

卡梅伦称，对他来说最重要的是欧盟进行改革从而更具竞争力，此外还要平息英国人民的顾虑。

他说：“现状不够好。我认为我们能作出一些改变，这不仅有利于英国，也有利于欧洲其他国家。”

他补充道：“我们的当务之急不同，但我们有共同的目标，那就是找到问题的解决方案，重要的是欧盟及其28个成员足够灵活、有足够创造力，能够应对各种问题，并携手找到解决方法，这将令欧盟更加成功。”

卡梅伦对欧洲大陆展开为期两天的访问，希望说服欧盟各国领导人支持他的改革倡议。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王琛

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