奥朗德称任何国家都不应拥有针对欧盟更紧密一体化的否决权

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透布鲁塞尔2月18日 - 法国总统奥朗德称，周四的欧盟会议有必要就英国留欧达成一致，但任何国家都不应拥有针对欧盟更紧密一体化的否决权。
“达成一致是可能的，因为这有必要；英国必须留在欧盟，”奥朗德在会议开始前表示，欧盟领导人认为此次会议是防止英国脱欧的最佳机会。
“任何国家都不应拥有否决权，任何国家都不应将自身豁免于共同规则或者共同权威之外，”奥朗德说道。“面临危险的是欧盟，而非仅仅欧盟的某一个国家。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。