奥朗德称任何国家都不应拥有针对欧盟更紧密一体化的否决权

路透布鲁塞尔2月18日 - 法国总统奥朗德称，周四的欧盟会议有必要就英国留欧达成一致，但任何国家都不应拥有针对欧盟更紧密一体化的否决权。

“达成一致是可能的，因为这有必要；英国必须留在欧盟，”奥朗德在会议开始前表示，欧盟领导人认为此次会议是防止英国脱欧的最佳机会。

“任何国家都不应拥有否决权，任何国家都不应将自身豁免于共同规则或者共同权威之外，”奥朗德说道。“面临危险的是欧盟，而非仅仅欧盟的某一个国家。”（完）