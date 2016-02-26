法国财长称相信英国会留在欧盟

路透香港2月26日（记者 Farah Master） - 法国财长萨潘（Michel Sapin）周五表示，他深信留在欧盟对英国而言是最佳选择，相信英国民众在将要举行的公投中会做出“正确决定”。

“尽管有这场危机，尽管可能会采取机会主义措施，但我相信人民的聪明才智，相信英国民众会做出正确决定。”萨潘在20国集团（G20）财长和央行行长会议在上海召开前在香港说道。

“英国民众会做出正确决定，那便是留下。”

此外，萨潘还表示，在全球经济不确定及市场动荡之际，他将推动让中国成为巴黎俱乐部的正式成员。

“显然，当我说巴黎俱乐部将扩大时，我考虑的是中国。”他说道。

巴黎俱乐部是一个由债权国家组成的非正式组织，成员包括澳大利亚、奥地利、比利时、英国、加拿大、丹麦、芬兰、法国、德国、爱尔兰、意大利、日本、荷兰、挪威、俄罗斯、西班牙、瑞典、瑞士和美国。（完）