法国财长称相信英国会留在欧盟

中国武汉死亡黑天鹅检出H5N8亚型禽流感病毒--OIE
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
路透香港2月26日（记者 Farah Master） - 法国财长萨潘（Michel Sapin）周五表示，他深信留在欧盟对英国而言是最佳选择，相信英国民众在将要举行的公投中会做出“正确决定”。
“尽管有这场危机，尽管可能会采取机会主义措施，但我相信人民的聪明才智，相信英国民众会做出正确决定。”萨潘在20国集团（G20）财长和央行行长会议在上海召开前在香港说道。
“英国民众会做出正确决定，那便是留下。”
此外，萨潘还表示，在全球经济不确定及市场动荡之际，他将推动让中国成为巴黎俱乐部的正式成员。
“显然，当我说巴黎俱乐部将扩大时，我考虑的是中国。”他说道。
巴黎俱乐部是一个由债权国家组成的非正式组织，成员包括澳大利亚、奥地利、比利时、英国、加拿大、丹麦、芬兰、法国、德国、爱尔兰、意大利、日本、荷兰、挪威、俄罗斯、西班牙、瑞典、瑞士和美国。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)